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В селе Бураево откроется детсад на 95 мест

Добавлено: 28.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бураевский район
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В селе Бураево откроется детсад на 95 мест

Очередь в детский сад в райцентре Бураевского района будет полностью ликвидирована. В августе этого года малыши смогут пойти в новое дошкольное учреждение. Садик, построенный к юбилею республики, может принять 95 дошколят. А для специалистов района появятся рабочие места, сообщает сайт Newsbash.ru.

Молодые мамы села Бураево для прогулок выбирают улицу, которая проходит вдоль садика. Окончания строительства ждут вместе с детьми. А пока учат цвета по радужной облицовке здания. Светлана Бикмасова живет в этом микрорайоне. Новый сад буквально в двух минутах ходьбы от её дома.

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Светлана Бикмасова, жительница с.Бураево:
«Старшему четыре с половиной, Арине три годика будет в сентябре. Мы посещаем другой детский сад, он далеко. А здесь поблизости, буквально в двух шагах. Это будет удобно зимой. Недалеко от нового садика живут бабушка с дедушкой. Тоже будет удобно».
Еще в прошлом году на этом месте было аварийное здание детского сада. В новое учреждение дошколята смогут пойти в августе, оно рассчитано на 95 детей. Обустроена столовая, появился музыкальный зал и лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фанави Садиков, прораб строительной организации:
«В данный момент идет благоустройство, асфальтирование территории, дороги, теневые навесы и игровые площадки на улице. Коммуникации уже завершены».
Ясельной группы в Бураево никогда не было, малыши от полутора до трех лет развивались дома. Сейчас в очереди стоят родители 30 малышей. Новый детский сад не только закроет очередь, но и обеспечит рабочими местами десять специалистов. В целом по региону мест в детских садах ждут девять тысяч детей до трех лет. Для строительства образовательных учреждений привлечены федеральные деньги.

Филюс Миназов, заместитель министра образования Республики Башкортостан:

«По строительству садиков республика привлекла более четырех миллиардов рублей. Это нам позволит суммарно построить 43 детских сада. Это обозначает, что появится более семи тысяч в детских садах».
Средства привлечены в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Из бюджета страны также выделены деньги на строительство трех школ. До 2021 года планируется, что очереди в сады будут закрыты, а учиться в средних образовательных учреждениях станет комфортнее.
Автор: Динара ТаймасхановаВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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