В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
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В Башкирии создадут 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Так, в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» с этого учебного года сразу в двух школах села Кушнаренково произойдет техническое переоснащение, сообщает сайт Newsbash.ru.
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