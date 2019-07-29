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В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»

В Башкирии создадут 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Так, в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» с этого учебного года сразу в двух школах села Кушнаренково произойдет техническое переоснащение, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Также в учебные заведения внедрят новые методы обучения по ряду предметов. Напомню, чтобы образовательная организация попала в проект «Точки роста», школа должна быть расположена в сельской местности. Кроме того, ученики должны иметь возможность обучаться основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.
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