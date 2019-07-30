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В уфимском микрорайоне Глумилино-3 появится детсад на 500 мест

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Образование
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В уфимском микрорайоне Глумилино-3 появится детсад на 500 мест

В микрорайоне Глумилино-3 Октябрьского района Уфы построят детский сад на 500 мест. Информация о тендере на проектные работы опубликована на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Максимальная стоимость контракта — 13,2 млн рублей, финансировать проект планируется из городского бюджета.

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Здание предполагается в три этажа, в котором разместится 23 группы, в том числе, ясельные.

Заявки на участие принимаются до 15 августа, контракт должен быть исполнен в течение 190 дней со дня его подписания.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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