В уфимском микрорайоне Глумилино-3 появится детсад на 500 мест

В микрорайоне Глумилино-3 Октябрьского района Уфы построят детский сад на 500 мест. Информация о тендере на проектные работы опубликована на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.





Максимальная стоимость контракта — 13,2 млн рублей, финансировать проект планируется из городского бюджета.

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Здание предполагается в три этажа, в котором разместится 23 группы, в том числе, ясельные.Заявки на участие принимаются до 15 августа, контракт должен быть исполнен в течение 190 дней со дня его подписания.