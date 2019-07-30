В уфимском микрорайоне Глумилино-3 появится детсад на 500 мест
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В микрорайоне Глумилино-3 Октябрьского района Уфы построят детский сад на 500 мест. Информация о тендере на проектные работы опубликована на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.
Максимальная стоимость контракта — 13,2 млн рублей, финансировать проект планируется из городского бюджета.
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Заявки на участие принимаются до 15 августа, контракт должен быть исполнен в течение 190 дней со дня его подписания.
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