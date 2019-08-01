16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Учителя Башкортостана 16 августа соберутся на республиканское августовское совещание по образованию, которое по традиции проходит перед началом нового учебного года. В этом году оно пройдет в Уфе, сообщает сайт Newsbash.ru.
И.о министра образования Айбулат Хажин сегодня на «Образовательном часе» рассказал, что к 1 сентября откроются 9 новых школ, также завершится строительство 10 школ из 21 запланированных. На капитальный ремонт образовательных учреждений в этом году было выделено 1 млрд 36 млн рублей. Эта сумма превышает объемы прошлых лет. Например, в 2018 году на эти цели было выделено 714 млн рублей.
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В 2019 году будет отремонтировано 43 школьных спортзала на общую сумму 38,1 млн рублей.
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание на обеспечение безопасности школьников. По его словам, вопросы, связанные с пожарной безопасностью, охраной школ должны быть под постоянным контролем.
Радий Хабиров также поручил министерству образования пригласить на республиканский педсовет директоров всех школ республики и продумать форматы проведения самой конференции.