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16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019

Учителя Башкортостана 16 августа соберутся на республиканское августовское совещание по образованию, которое по традиции проходит перед началом нового учебного года. В этом году оно пройдет в Уфе, сообщает сайт Newsbash.ru.

И.о министра образования Айбулат Хажин сегодня на «Образовательном часе» рассказал, что к 1 сентября откроются 9 новых школ, также завершится строительство 10 школ из 21 запланированных. На капитальный ремонт образовательных учреждений в этом году было выделено 1 млрд 36 млн рублей. Эта сумма превышает объемы прошлых лет. Например, в 2018 году на эти цели было выделено 714 млн рублей.

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3 новые школы, построенные в Уфе и Стерлитамаке на федеральные деньги, получили новое оборудование на 300 млн рублей. По словам главы ведомства, все школы республики к 1 сентября будут оснащены теплыми туалетами. Все оставшиеся 594 школы, которые ранее не соответствовали санитарным требованиям получат теплые санузлы.На это бюджет потратил 161 млн рублей. В связи этим, Радий Хабиров заметил, что эту тему он держал под личным контролем и наконец наши дети не будут бегать зимой в трескучие морозы в холодные туалеты.

В 2019 году будет отремонтировано 43 школьных спортзала на общую сумму 38,1 млн рублей.
«В рамках национального проекта в Башкортостане будут созданы 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Новым оборудованием оснащены кабинеты технологии, ОБЖ и информатики в сельских школах. 63 школы получат локальную сеть и по 2 компьютерных класса, а в течение 2 лет все школы республики будут оснащены широкополосным интернетом», — отметил Айбулат Хажин.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание на обеспечение безопасности школьников. По его словам, вопросы, связанные с пожарной безопасностью, охраной школ должны быть под постоянным контролем.

Радий Хабиров также поручил министерству образования пригласить на республиканский педсовет директоров всех школ республики и продумать форматы проведения самой конференции.

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