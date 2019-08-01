Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Радий Хабиров рассказал, какие нововведения ждут школьников Башкирии в новом учебном году

Радий Хабиров рассказал, какие нововведения ждут школьников Башкирии в новом учебном году

Добавлено: 01.08.19
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров рассказал, какие нововведения ждут школьников Башкирии в новом учебном году

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии рассказал о нововведениях, которые ждут школьников в следующем учебном году. Радий Хабиров сообщил о четырех пунктах, за которые он взялся лично, сообщает сайт Newsbash.ru.

Во-первых, с 1 сентября 2019 года на пятидневку переходят все классы, а не только начальные. Учебный план при этом останется прежним, зарплата учителей – тоже. Во-вторых, 111 школ республики будут отремонтированы к началу учебного года. На это из бюджета выделяли больше миллиарда рублей. По словам врио главы Башкирии, это «беспрецедентная сумма». В-третьих, Хабиров обещал лично проследить за территориями школ и обеспечить к ним благоустроенные подходы.

16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019

Читайте также:

16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
В-четвертых, в школах появятся теплые туалеты. Проекты подготовлены для 594 учебных заведений, общая сумма затрат составит 160 млн рублей, работы завершат к осени.
«Пусть кто-то потом посмеется, что я занимаюсь туалетами. Да, занимаюсь. Дети больше не будут на переменках бегать без верхней одежды в башкирские морозы», – прокомментировал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Образование
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Радий Хабиров встретился с инициативной группой обманутых дольщиков
Политика
Радий Хабиров встретился с инициативной группой обманутых дольщиков
Не всем по нраву пришелся переход на пятидневку в школах Башкирии
Образование
Не всем по нраву пришелся переход на пятидневку в школах Башкирии
В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку
Образование
В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг для школ Башкирии
Образование
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг для школ Башкирии
Радий Хабиров не поддержал указ Хамитова об объединении трех учебных заведений в одно
Политика
Радий Хабиров не поддержал указ Хамитова об объединении трех учебных заведений в одно
Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?
Образование
Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Общество
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: