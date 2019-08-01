Радий Хабиров рассказал, какие нововведения ждут школьников Башкирии в новом учебном году
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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии рассказал о нововведениях, которые ждут школьников в следующем учебном году. Радий Хабиров сообщил о четырех пунктах, за которые он взялся лично, сообщает сайт Newsbash.ru.
Во-первых, с 1 сентября 2019 года на пятидневку переходят все классы, а не только начальные. Учебный план при этом останется прежним, зарплата учителей – тоже. Во-вторых, 111 школ республики будут отремонтированы к началу учебного года. На это из бюджета выделяли больше миллиарда рублей. По словам врио главы Башкирии, это «беспрецедентная сумма». В-третьих, Хабиров обещал лично проследить за территориями школ и обеспечить к ним благоустроенные подходы.
«Пусть кто-то потом посмеется, что я занимаюсь туалетами. Да, занимаюсь. Дети больше не будут на переменках бегать без верхней одежды в башкирские морозы», – прокомментировал Радий Хабиров.
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