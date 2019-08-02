В России с 1 августа 2019 года начали выдавать образовательные кредиты
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В России вновь начали выдавать кредиты на образование, сообщает Минпросвещения РФ. Ведомство заключило соответствующее соглашение со Сбербанком, в настоящее время неизвестно, станут ли участниками другие кредитные организации, сообщает сайт Newsbash.ru.
В программе смогут участвовать только студенты лицензированных вузов. Они получат возможность получить льготный кредит по ставке не выше 9 процентов годовых. У заемщиков не станут требовать обеспечение под займ.
Программа возобновлена с 1 августа. Ранее она действовала в период с 2010 по 2016 годы.
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