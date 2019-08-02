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В Башкортостане составят список 10 худших районов по итогам подготовки школ к новому учебному году

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкортостане составят список 10 худших районов по итогам подготовки школ к новому учебному году

В Башкортостане надзирающие организации составят «красный листок» претензий к состоянию школ. Соответствующее распоряжение отдал врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Составлением списка займется Министерство образования республики. Перечень вручат каждому директору школы. К 20 августа будут определены 10 муниципалитетов с худшими результатами. С их главами, по словам Хабирова, будут проведены «подробные разборы» ситуации.
«Я ставлю задачу к 1 сентября навести порядок в школах и вокруг школ, по дорожной разметке, пешеходным переходам, знакам, светофорам, освещению», – подчеркнул Хабиров.
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