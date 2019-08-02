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1 миллиард рублей выделят в Башкортостане на ремонт и обустройство школ в 2019 году

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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1 миллиард рублей выделят в Башкортостане на ремонт и обустройство школ в 2019 году

В 2019 году в Башкирии в эксплуатацию введут 21 школу на 6 501 место. Об этом рассказал и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По его словам, в последнее время расходы бюджета республики на капремонт и обновление материально-технической базы учебных заведений существенно выросли. В прошлом году они составляли 714 млн рублей, в этом – 1 млрд рублей. Деньги направят, в частности, на освещение подходов и обустройство теплых туалетов в сельских школах.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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