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В Башкортостане обсудили вопрос выдачи грантов молодым учителям

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкортостане обсудили вопрос выдачи грантов молодым учителям

Накануне, 1 августа, на «Часе образования» был поднят вопрос о грантах молодым учителям, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Указом главы гранты выделяются педагогам, работающим в сельской местности, всего планируется выделить 100 грантов в размере 600 тысяч рублей, отмечается в релизе. На совещании отметили, что прием документов уже завершился. Всего от разных муниципалитетов поступило 196 заявок.
«Важно, чтобы эти гранты реально помогли молодым учителям, например, внести первый взнос по той же ипотеке», – отметил Радий Хабиров.
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