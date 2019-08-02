В Башкортостане обсудили вопрос выдачи грантов молодым учителям
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Накануне, 1 августа, на «Часе образования» был поднят вопрос о грантах молодым учителям, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Важно, чтобы эти гранты реально помогли молодым учителям, например, внести первый взнос по той же ипотеке», – отметил Радий Хабиров.
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