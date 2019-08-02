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Детский сад в Белебее сдадут раньше срока

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Детский сад в Белебее сдадут раньше срока

В Башкирии детский сад в Белебее достроили раньше срока. Объект дошкольного образования рассчитанный на 150 мест сдадут в августе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Детский сад на улице Горохова строили по программе «100 объектов к 100-летию Башкирии». Его площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. В общей сложности в него вложили 124 млн рублей. Сейчас рабочие занимают благоустройством прилегающей территории.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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