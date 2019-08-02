Детский сад в Белебее сдадут раньше срока
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В Башкирии детский сад в Белебее достроили раньше срока. Объект дошкольного образования рассчитанный на 150 мест сдадут в августе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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