Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кигинском районе завершают строительство образовательного комплекса

В Кигинском районе завершают строительство образовательного комплекса

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Кигинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кигинском районе завершают строительство образовательного комплекса

В Кигинском районе завершают строительство школы, совмещенной с детским садом. Объект возводят в рамках празднования столетия республики и планируют сдать в ноябре. Работы на площадке завершены на 70 процентов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вместо школьного звонка — пока звуки дрели. Через несколько месяцев по этим коридорам будут бегать дети. Основная часть строительных работ позади. Готовность школы – 70%.

Детский сад в Белебее сдадут раньше срока

Читайте также:

Детский сад в Белебее сдадут раньше срока
Эту школу в селе Леуза возводят в рамках проекта «Сто объектов к столетию республики». Старое здание 1967 года постройки уже не соответствовало современным требованиям. Теперь здесь появится целый образовательный комплекс – школу совместили с детским садом.

Евгений Силко, директор школы с. Леуза:
«По проекту у нас 80 учащихся и 40 мест для дошкольных групп. Оборудована будет по доступной среде, то есть для инвалидов».
В новом здании разместятся большой спортивный зал, компьютерные классы, туалеты и душевые, а кабинеты оборудуют интерактивными досками. Это будет самая современная школа в Кигинском районе. Сейчас в муниципалитете работает около 20 образовательных учреждений, в которых обучаются более 2000 человек.

Айдар Гайфуллин, заместитель главы администрации Кигинского района:
«Во многих школах у нас ведется текущий ремонт, благоустройство теплых туалетов, а буквально на следующей неделе у нас начнется и приёмка школ».

Что касается нового образовательного комплекса – сдать его планируют в ноябре. К этому времени, по графику, закончат отделочные работы и облагородят территорию. Для учеников школа распахнет свои двери уже после новогодних каникул.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Аскинском районе в сентябре 2019 года откроются новые школа и детсад
Образование
В Аскинском районе в сентябре 2019 года откроются новые школа и детсад
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
Образование
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
В Зианчуринском районе появится новый детсад на 60 мест
Образование
В Зианчуринском районе появится новый детсад на 60 мест
В Дуванском районе к 2020 году построят две новые школы
Образование
В Дуванском районе к 2020 году построят две новые школы
В Уфе появится новая музыкальная школа
Образование
В Уфе появится новая музыкальная школа
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
Образование
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Общество
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: