В Кигинском районе завершают строительство образовательного комплекса
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В Кигинском районе завершают строительство школы, совмещенной с детским садом. Объект возводят в рамках празднования столетия республики и планируют сдать в ноябре. Работы на площадке завершены на 70 процентов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вместо школьного звонка — пока звуки дрели. Через несколько месяцев по этим коридорам будут бегать дети. Основная часть строительных работ позади. Готовность школы – 70%.
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Евгений Силко, директор школы с. Леуза:
«По проекту у нас 80 учащихся и 40 мест для дошкольных групп. Оборудована будет по доступной среде, то есть для инвалидов».В новом здании разместятся большой спортивный зал, компьютерные классы, туалеты и душевые, а кабинеты оборудуют интерактивными досками. Это будет самая современная школа в Кигинском районе. Сейчас в муниципалитете работает около 20 образовательных учреждений, в которых обучаются более 2000 человек.
Айдар Гайфуллин, заместитель главы администрации Кигинского района:
«Во многих школах у нас ведется текущий ремонт, благоустройство теплых туалетов, а буквально на следующей неделе у нас начнется и приёмка школ».
Что касается нового образовательного комплекса – сдать его планируют в ноябре. К этому времени, по графику, закончат отделочные работы и облагородят территорию. Для учеников школа распахнет свои двери уже после новогодних каникул.
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