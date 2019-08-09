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В 2020 году в России введут национальный стандарт на школьную форму

Добавлено: 09.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В 2020 году в России введут национальный стандарт на школьную форму

В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам министра, в документе будут перечислены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы.

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Стандарт будет учитывать даже такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.

Новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования, отметил Мантуров.

В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год. Работу над ним ведет Роскачество.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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