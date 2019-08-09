В 2020 году в России введут национальный стандарт на школьную форму
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В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам министра, в документе будут перечислены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы.
Новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования, отметил Мантуров.
В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год. Работу над ним ведет Роскачество.
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