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В Абзелиловском районе школьники раскопали мавзолей

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе школьники раскопали мавзолей

Возле озера Якты-Куль в Абзелиловском районе школьники раскопали мавзолей. Находку, которая датируется 5 веком до нашей эры, уже называют ценнейшим открытием за последнее время, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все работы дети в рамках исторического лагеря ведут под присмотром археологов, которые уже приступили к изучению найденных артефактов.

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Чтобы ничего не упустить, необходимо перелопатить каждый сантиметр земли. Рутинная на первый взгляд работа для юных археологов настоящее научное исследование. Десятиклассник Захар Зюзев – из Свердловской области, для него эта экспедиция как практика будущей профессии. Молодой человек уже решил, что именно с изучением истории свяжет свою дальнейшую судьбу.

Исследования проводятся на окраине д. Кусимово недалеко от озера Якты-Куль. Это не просто археологическая экспедиция, но ещё и уникальная образовательная площадка. 40 школьников из Башкортостана и Свердловской области на практике могут погрузиться в историю. Живут дети рядом с местом раскопок, в палаточном лагере.

Курган является одним из самых крупных среди сохранившихся на Южном Урале. Захоронение относится к эпохе ранних кочевников. И тут же другая находка археологов – стоянка древнего человека, которая, скорее всего, принадлежит к эпохе палеолита. Ей около 200 тысяч лет. Историки говорят: здесь что ни камень, то археологическая находка.

Не исключено, что под толстым слоем земли скрывается мавзолей. Возле озера Якты-Куль выявлено более 80 памятников археологии. Ученые говорят об этой местности как о столице Каменного века в регионе и отмечают необходимость создания музея-заповедника.

Исследования имеют большие перспективы как в научном плане, так и в плане огромного туристического интереса. Якты-Куль – курорт, больше известный благодаря знаменитому озеру, а также горнолыжным склонам, рискует обзавестись ещё одной достопримечательностью – археологическим парком.

За сезон курорт посещает не менее 11 тысяч человек со всех уголков страны. Именно поэтому малоизученный научный пласт заинтересовал не только учёных. Раскопки будут продолжаться до конца августа. После школьники уедут домой, а вот для учёных работа продолжится. Найденный культурный слой им предстоит изучить более детально, и, как они говорят, самое интересное ещё впереди.

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