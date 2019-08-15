В Башкирии утвердили школьный календарь на новый учебный год с учетом пятидневок

В Башкирии утвердили рекомендуемый календарь на новый учебный год для школ с пятидневкой. Документ опубликовал Институт развития образования РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





В календаре отмечены все праздники, в том числе и республиканские, а также начало и конец каникул. Так, в этом году осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября, зимние – с 30 декабря по 12 января, весенние – с 23 по 30 марта. Дополнительные каникулы для первоклассников определяются школой самостоятельно, указано в документе.

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Также школьников ждут 7 неучебных дней из-за государственных праздников: 11 октября (День Республики Башкортостан), 4 ноября (День народного единства), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 24 мая (Ураза-Байрам).