В Башкирии утвердили школьный календарь на новый учебный год с учетом пятидневок
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В Башкирии утвердили рекомендуемый календарь на новый учебный год для школ с пятидневкой. Документ опубликовал Институт развития образования РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
В календаре отмечены все праздники, в том числе и республиканские, а также начало и конец каникул. Так, в этом году осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября, зимние – с 30 декабря по 12 января, весенние – с 23 по 30 марта. Дополнительные каникулы для первоклассников определяются школой самостоятельно, указано в документе.
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