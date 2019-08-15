Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии утвердили школьный календарь на новый учебный год с учетом пятидневок

В Башкирии утвердили школьный календарь на новый учебный год с учетом пятидневок

Добавлено: 15.08.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии утвердили школьный календарь на новый учебный год с учетом пятидневок

В Башкирии утвердили рекомендуемый календарь на новый учебный год для школ с пятидневкой. Документ опубликовал Институт развития образования РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

В календаре отмечены все праздники, в том числе и республиканские, а также начало и конец каникул. Так, в этом году осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября, зимние – с 30 декабря по 12 января, весенние – с 23 по 30 марта. Дополнительные каникулы для первоклассников определяются школой самостоятельно, указано в документе.

Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год

Читайте также:

Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Также школьников ждут 7 неучебных дней из-за государственных праздников: 11 октября (День Республики Башкортостан), 4 ноября (День народного единства), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 24 мая (Ураза-Байрам).Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Общество
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Как будем отдыхать в новогодние праздники 2019 года
Это интересно
Как будем отдыхать в новогодние праздники 2019 года
В Башкирии в связи с праздниками поменяется график движения электричек
Общество
В Башкирии в связи с праздниками поменяется график движения электричек
У жителей Башкирии в ноябре будет 3 нерабочих дня
Общество
У жителей Башкирии в ноябре будет 3 нерабочих дня
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
Общество
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Общество
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Когда у школьников Башкирии начнутся осенние каникулы?
Образование
Когда у школьников Башкирии начнутся осенние каникулы?
В 2019 году у жителей Башкирии станет больше выходных
Общество
В 2019 году у жителей Башкирии станет больше выходных
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: