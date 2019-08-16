В Башкирии детские лагеря начнут штрафовать и закрывать если они не будут соответствовать регламенту
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Сегодня, 16 августа, состоялось традиционное совещание по образованию, посвященное детскому отдыху и оздоровлению. Встреча прошла при участии министра образования Айбулата Хажина, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он отметил, что ежегодно в Башкирии отдыхает более 400 тысяч школьников, поэтому первостепенной задачей властей является обеспечение безопасности ребятишек. В связи с этим с июля вступили в силу новые изменения в республиканском законодательстве. Лагеря, не соответствующие регламенту, не представившие о себе информацию и открывшиеся, будут оштрафованы или дисквалифицированы.
— Мы должны уделять особое внимание организованному и безопасному отдыху наших детей. В июле этого года принято постановление правительства РБ, где внесен ряд изменений. Все меры принимаются в первую очередь с целью создания безопасной среды в наших оздоровительных организациях. К сожалению, в ходе текущей программы были допущены нарушения. К примеру, чрезвычайное происшествие в Бирском районе. Были срывы начала оздоровительной программы. Буквально на прошлой неделе мы с прискорбием для себя отметили, что у нас не все в порядке с пожарной безопасностью, — отметил в ходе выступления Айбулат Хажин.
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