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В Уфе кардинально изменят систему школьного питания

Добавлено: 16.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе кардинально изменят систему школьного питания

В Уфе сегодня проходит августовский педсовет. Его участники рассмотрят реализацию нацпроектов, обсудят совершенствование образовательного процесса и переход на односменное обучение, сообщает сайт Newsbash.ru.

Особое внимание будет уделено реорганизации системы школьного питания. Уфа в этом является пилотным городом. Что именно изменится с 1 сентября в столичных школах, расскажет Гульназ Нураева.

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Канун нового учебного года 161 уфимская школа встречает обновленной. Буквально накануне сюда привезли более 400 коробок с новой посудой. Стаканы, салатницы, подтарельники и сами тарелки всех видов – всего шесть наименований. Посуда в школе будет полностью заменена.

Райля Галимова, шеф-повар школы № 161 Уфы:
«Вот за 40 лет моего трудового стажа, из них я 22 года работаю в школе, открывала уже 3 школы и 1 садик, это впервые такая посуда обеспечивается. Это очень красиво, эстетично и детям это будет очень приятно».
Новую посуду моют и убирают по местам. Аналогичная работа сейчас проводится во всех 127 уфимских школах. С 1 сентября в каждой из них столы для школьников начнут сервировать именно брендированной посудой в едином дизайне. В Уфу ее поставляют из Октябрьского.

Бакир Самигуллин, заместитель директора Центра детского и диетического питания Уфы:
«Для всех школьных столовых Уфы приобретена новая посуда на сумму более 8,5 млн рублей. Данный заказ размещен на предприятии «Башфарфор», который находится в городе Октябрьском».
Помимо посуды во всех школах будет обновлена форма сотрудников столовых. Она предусмотрена отдельно для поваров, для кухонных работников и для шеф-повара. «Ешь, учись, расти» — главный девиз реновации системы детского школьного питания теперь вышит на новой форме поваров и кухонных работников. Модель единой спецодежды разработали на одном из уфимских предприятий. Воротник-стойка, форма без карманов, неброская отделка — в одежде нового образца все рассчитано на максимальное удобство при работе. 

Одежда должна быть красивой, удобной и элегантной, говорят сами швеи. К выполнению большого и ответственного заказа здесь приступили в начале августа. 

Фартук, брюки, колпак и блузка – за одну смену на предприятии пошивают порядка 70 комплектов поварской одежды. Работа сейчас в самом разгаре, поскольку к 25 августа вся спецформа должна быть передана в Уфимские школы.

Новая форма, как и новая посуда – это лишь часть масштабных изменений в системе школьного питания. Если раньше уфимские школы и детсады обслуживали 3 разных оператора, то теперь готовить еду будет Центр детского и диетического питания по единому для всех меню. Чтобы еда для школьников и дошколят была вкусной, сбалансированной и полезной.

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