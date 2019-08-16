В Уфе кардинально изменят систему школьного питания
В Уфе сегодня проходит августовский педсовет. Его участники рассмотрят реализацию нацпроектов, обсудят совершенствование образовательного процесса и переход на односменное обучение, сообщает сайт Newsbash.ru.
Особое внимание будет уделено реорганизации системы школьного питания. Уфа в этом является пилотным городом. Что именно изменится с 1 сентября в столичных школах, расскажет Гульназ Нураева.
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Райля Галимова, шеф-повар школы № 161 Уфы:
Бакир Самигуллин, заместитель директора Центра детского и диетического питания Уфы:
Одежда должна быть красивой, удобной и элегантной, говорят сами швеи. К выполнению большого и ответственного заказа здесь приступили в начале августа.
Фартук, брюки, колпак и блузка – за одну смену на предприятии пошивают порядка 70 комплектов поварской одежды. Работа сейчас в самом разгаре, поскольку к 25 августа вся спецформа должна быть передана в Уфимские школы.
Новая форма, как и новая посуда – это лишь часть масштабных изменений в системе школьного питания. Если раньше уфимские школы и детсады обслуживали 3 разных оператора, то теперь готовить еду будет Центр детского и диетического питания по единому для всех меню. Чтобы еда для школьников и дошколят была вкусной, сбалансированной и полезной.