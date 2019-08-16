В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября

В этом году официальное празднование начала нового учебного года состоится 2 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.





Из-за того, что День знаний в текущем году приходится на воскресный выходной день, торжественную линейку перенесут на понедельник, 2 сентября. Между тем, руководство школ в городах и муниципальных районах республики вправе само решать, когда проводить праздничную линейку. Если родители школьников будут согласны провести торжественную часть в выходной, то линейки будут организованы 1 сентября.

«1 сентября приходится на воскресенье в этом году, поэтому мы рекомендуем образовательным организациям, а не обязываем их, провести линейку в первый рабочий день недели. Но школы вправе вместе с родителями решить, проводить линейку для первоклашек в воскресенье или понедельник», – пояснил глава ведомства.

Это подтвердил и исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин на прошедшей сегодня Августовской конференции для педагогических работников.