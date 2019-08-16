Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября

В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября

В этом году официальное празднование начала нового учебного года состоится 2 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.

Из-за того, что День знаний в текущем году приходится на воскресный выходной день, торжественную линейку перенесут на понедельник, 2 сентября. Между тем, руководство школ в городах и муниципальных районах республики вправе само решать, когда проводить праздничную линейку. Если родители школьников будут согласны провести торжественную часть в выходной, то линейки будут организованы 1 сентября.

В Уфе кардинально изменят систему школьного питания

Читайте также:

В Уфе кардинально изменят систему школьного питания
Это подтвердил и исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин на прошедшей сегодня Августовской конференции для педагогических работников.
«1 сентября приходится на воскресенье в этом году, поэтому мы рекомендуем образовательным организациям, а не обязываем их, провести линейку в первый рабочий день недели. Но школы вправе вместе с родителями решить, проводить линейку для первоклашек в воскресенье или понедельник», – пояснил глава ведомства.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Образование
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Переход на пятидневку в Башкирии: чем займутся школьники республики в субботу
Образование
Переход на пятидневку в Башкирии: чем займутся школьники республики в субботу
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Общество
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
В Башкирии в связи с праздниками поменяется график движения электричек
Общество
В Башкирии в связи с праздниками поменяется график движения электричек
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
Общество
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
Как выбрать букет на первое сентября
Это интересно
Как выбрать букет на первое сентября
Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?
Образование
Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?
Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году
Общество / Образование
Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: