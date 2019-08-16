В Уфе прошло республиканское августовское совещание учителей-2019

В Башкирии прошло традиционное августовское совещание по образованию, в котором приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, и. о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин, замминистра просвещения РФ Ирина Потехина и работники образования Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Я часто езжу по республике, но обязательно я иду в школу, в систему образования. В какую школу не придёшь, все покрашено, почищено, побелено. Я вас хотел поблагодарить, коллеги, за вашу любовь к делу», – отметил Радий Хабиров.

«Я приверженец старого советского образования, воспитали меня так. Но нужно к этому образованию добавить что-то новое, хорошее. Очень хвалят финское образование, нужно посмотреть, что там выдающегося», – подчеркнул врио Главы Башкирии.

«1 сентября вокруг школ все должно быть чисто, вымыто, дорожная разметка должна быть свежая», – заключил Хабиров.

«Я хочу похвалить Радия Хабирова. Коллеги, гордитесь тем, что у вас такой лидер. Также хочу подчеркнуть, что Казань сейчас готовится принять впервые в системе образования весь мир – чемпионат World Skills. Туда приедут главы системы образования всего мира, обсуждать те задачи, которые перед нами стоят. В чемпионате примут участие Ильмир Саитбатталов и Рафаэль Яхин из Башкирии. Я говорю про это мероприятие не только потому что мы им гордимся, а потому что эти изменения в системе образования касаются всех нас. Те проблемы, которые сейчас решает среднее профессиональное образование , распространяются на всю систему образования», – заявила замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.

По словам руководителя республики, нужно повышать качество современного образования в школах, вузах.Кроме того, Радий Хабиров заявил, что все школы республики должны быть готовы к началу учебного года.Как подчеркнул Айбулат Хажин, в Башкирии сейчас реализуется проект по внедрению единой информационной системы в школах Башкирии. По итогам первого школьного форума «Взлетай» в республике также было принято решение о переходе на пятидневную рабочую неделю с сохранением объема образования. Также на развитие технопарков в Башкирии выделено 24 млн рублей.

С нового учебного года в школах Башкирии запустят программы воспитательной направленности. Это семьеведение, кинопрокат в школах, школа позитивных привычек, путевка в будущее, классный воспитатель.

«Мы вводим республиканский рейтинг школ. По итогам рейтинга 10 городских и 10 сельских лучших школ получат грант размером в один млн рублей на реализацию дальнейшей деятельности», – заключил Айбулат Хажин.

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