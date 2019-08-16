В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования

В республике сегодня работают 207 организаций дополнительного образования, которые посещают 78,5% детей от 5 до 18 лет. В новом учебном году будут созданы еще 1 IT-куб, 2 мобильных технопарка и 3 технопарка в городах Октябрьский, Ишимбай, Баймак. На создание технопарков из республиканского бюджета выделено 24 млн. рублей, к концу 2021 года их станет 14, сообщает сайт Newsbash.ru.







«В прошлом учебном году открыт Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, который с сентября этого года станет оператором проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Каждый ребенок сможет обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Средняя сумма сертификата составит 8 800 рублей. Деньги нельзя будет потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены: государственные и муниципальные учреждения, частные организации, ИП — все кружки и секции, размещенные в каталоге Навигатора дополнительного образования, участвуют в программе финансирования. Проект внедряется в 36 муниципальных образованиях республики», — рассказал и.о. министра образования Башкортостана Айбулат Хажин на сегодняшнем республиканском педсовете учителей.

Спортивное направление реализовано на базе 103 организаций. Более 100 тысяч детей занимаются в детско-юношеских спортивных школах и посещают школьные спортивные клубы. С 1 сентября в 16 школах стартует совместный с министерством молодежной политики и спорта проект «Спортивная борьба в школы Башкортостана», к 2020 году число таких школ возрастет до 151.

По словам Хажина, более 21 тысячи старшеклассников (53%) обучаются по профильным учебным программам. Наибольшее распространение имеет физико-математический профиль, его изучает 31% от общего количества обучающихся в профильных классах. Далее по популярности следуют химико-биологический (17,8%), социально-гуманитарный (13,3%), физико-химический (10,1%) и социально-экономический (8,3%) профили. С учетом востребованности профилей в новом учебном году 70 школ республики получат современное оборудование по физике и химии, на эти цели из республиканского бюджета будет направляться 70 млн рублей ежегодно.

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