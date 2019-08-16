Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования

В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования

В республике сегодня работают 207 организаций дополнительного образования, которые посещают 78,5% детей от 5 до 18 лет. В новом учебном году будут созданы еще 1 IT-куб, 2 мобильных технопарка и 3 технопарка в городах Октябрьский, Ишимбай, Баймак. На создание технопарков из республиканского бюджета выделено 24 млн. рублей, к концу 2021 года их станет 14, сообщает сайт Newsbash.ru.


«В прошлом учебном году открыт Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, который с сентября этого года станет оператором проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Каждый ребенок сможет обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Средняя сумма сертификата составит 8 800 рублей. Деньги нельзя будет потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены: государственные и муниципальные учреждения, частные организации, ИП — все кружки и секции, размещенные в каталоге Навигатора дополнительного образования, участвуют в программе финансирования. Проект внедряется в 36 муниципальных образованиях республики», — рассказал и.о. министра образования Башкортостана Айбулат Хажин на сегодняшнем республиканском педсовете учителей.
В Уфе прошло республиканское августовское совещание учителей-2019

Читайте также:

В Уфе прошло республиканское августовское совещание учителей-2019
Спортивное направление реализовано на базе 103 организаций. Более 100 тысяч детей занимаются в детско-юношеских спортивных школах и посещают школьные спортивные клубы. С 1 сентября в 16 школах стартует совместный с министерством молодежной политики и спорта проект «Спортивная борьба в школы Башкортостана», к 2020 году число таких школ возрастет до 151.

По словам Хажина, более 21 тысячи старшеклассников (53%) обучаются по профильным учебным программам. Наибольшее распространение имеет физико-математический профиль, его изучает 31% от общего количества обучающихся в профильных классах. Далее по популярности следуют химико-биологический (17,8%), социально-гуманитарный (13,3%), физико-химический (10,1%) и социально-экономический (8,3%) профили. С учетом востребованности профилей в новом учебном году 70 школ республики получат современное оборудование по физике и химии, на эти цели из республиканского бюджета будет направляться 70 млн рублей ежегодно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Образование
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
В Стерлитамаке дошкольники получат сертификаты для устройства в частные детсады
Образование
В Стерлитамаке дошкольники получат сертификаты для устройства в частные детсады
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
Образование
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
Безработным Башкирии предоставляют образовательные сертификаты
Общество
Безработным Башкирии предоставляют образовательные сертификаты
В Башкирии появился онлайн-сервис для поиска детских кружков и секций
Образование
В Башкирии появился онлайн-сервис для поиска детских кружков и секций
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
В Башкирии в новом учебном году молодые учителя, вернувшиеся преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей
Общество
В Башкирии в новом учебном году молодые учителя, вернувшиеся преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей
В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей
Общество
В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: