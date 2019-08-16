Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии школьники будут питаться по единому меню

В Башкирии школьники будут питаться по единому меню

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии школьники будут питаться по единому меню

С 1 сентября школы Башкортостана переходят на единое меню. Об этом на августовском совещании по образованию заявил руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Он сказал, что вся республика будет кормить детей по единому меню. Это даст возможность выполнять все рекомендации диетологов, все требования по нормативам и, соответственно, обеспечить детей нормальным питанием.

В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования

Читайте также:

В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования
«Сейчас по республике очень разная картина. В одном из районов ко мне подошла женщина и говорит, что у них питание организовано по принципу аутсорсинга, еду возят из другого района, не греют, она невкусная. Уверяю вас, мы этим очень плотно занимаемся. Кроме того, за школьным питанием будет тотальный контроль. Я уже говорил, что у меня нет задачи «выбивать» коммерческие предприятия из этой сферы деятельности. У меня задача проста: если кто-то хочет заниматься организацией детского питания в школах, он должен это делать качественно. Мы понимаем, что для многих детей обед в школе — это порой единственная возможность получить горячую пищу. К сожалению, не у всех родители ответственные, судьбы бывают разные. Поэтому обращаю на это особое внимание», — сказал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров с рабочей поездкой побывал в Нефтекамске
Политика
Радий Хабиров с рабочей поездкой побывал в Нефтекамске
В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным
Образование
В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным
В Башкирии контролировать школьное питание начнет правительство
Образование
В Башкирии контролировать школьное питание начнет правительство
Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом
Политика
Радий Хабиров потребовал кормить детей в школах и детсадах местным мясом
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики
Образование
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики
В июне в Башкирии пройдет выездной форум операторов школьного питания
Потребитель
В июне в Башкирии пройдет выездной форум операторов школьного питания
В одной из школ Уфы прошла дегустация обновленного меню
Образование
В одной из школ Уфы прошла дегустация обновленного меню
В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг
Образование
В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: