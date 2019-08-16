В Башкирии школьники будут питаться по единому меню
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С 1 сентября школы Башкортостана переходят на единое меню. Об этом на августовском совещании по образованию заявил руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он сказал, что вся республика будет кормить детей по единому меню. Это даст возможность выполнять все рекомендации диетологов, все требования по нормативам и, соответственно, обеспечить детей нормальным питанием.
«Сейчас по республике очень разная картина. В одном из районов ко мне подошла женщина и говорит, что у них питание организовано по принципу аутсорсинга, еду возят из другого района, не греют, она невкусная. Уверяю вас, мы этим очень плотно занимаемся. Кроме того, за школьным питанием будет тотальный контроль. Я уже говорил, что у меня нет задачи «выбивать» коммерческие предприятия из этой сферы деятельности. У меня задача проста: если кто-то хочет заниматься организацией детского питания в школах, он должен это делать качественно. Мы понимаем, что для многих детей обед в школе — это порой единственная возможность получить горячую пищу. К сожалению, не у всех родители ответственные, судьбы бывают разные. Поэтому обращаю на это особое внимание», — сказал Радий Хабиров.
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