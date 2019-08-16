В Башкирии в новом учебном году введут рейтинг школ: 20-ка лучших получит 1 млн рублей

Министерство образования Башкирии с этого учебного года вводит республиканский рейтинг школ. По его итогам 20 лучших школ республики (10 городских и 10 сельских) получат грант в размере 1 миллион рублей на дальнейшую реализацию заявленных образовательных проектов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Управлением по контролю и надзору в сфере образования разработана методика рейтингования и проведена ее апробация.

«Мы начинаем соревнование, которое будет мотивировать школы на использование современных методов организации образовательной деятельности, на поиск новых форм работы с одаренными детьми, подготовку педагогов-наставников, формирование школьных и муниципальных команд управленцев. Наша задача — сделать лучшей каждую школу. Создать условия для выявления и развития таланта каждого ребенка», — отметил и.о. министра образования республики Айбулат Хажин в своем выступлении на республиканском педсовете, который прошел сегодня в Уфе.

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