Радий Хабиров потребовал навести порядок в возглавляемой Шафиковой институте развития образования
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На традиционном августовском педсовете, которое состоялось в Уфе в минувшую пятницу, временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров публично потребовал от регионального министра образования Айбулата Хажина «навести порядок в институте развития образования», сообщает сайт Newsbash.ru.
- Когда-нибудь он станет инструментом, который действительно помогает учителям? - спросил Радий Фаритович у Айбулата Вакиловича. - Или так и будет продолжаться постоянная череда скандалов? Вы, пожалуйста, задумайтесь об этом, потому что здесь нужно ставить точку. Да, это неприятный вопрос, но не только же о хорошем говорить.Напомним, с декабря прошлого года республиканский институт развития образования (ИРО) возглавляет 43-летняя Гульназ Шафикова. Г-жа Шафикова с 2015 года трудилась министром образования РБ, и по словам сотрудников вуза, «делала все, чтобы разрушить институт». Когда стало известно, что Гульназ Шафикова покидает кресло министра, чтобы стать ректором института развития образования, работники ИРО даже вышли на улицы с плакатами, требуя отменить назначение «безграмотного руководителя».
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