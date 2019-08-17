Радий Хабиров пригрозил снести школы без теплых туалетов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос состояния башкирских общеобразовательных учреждений. Руководитель республики заявил, что не «смирится с тем, что есть старенькие школы», сообщает сайт Newsbash.ru.





В качестве примера он привел то факт, что на конец прошлого года в учебных заведениях региона было около 500 с лишним уличных туалетов.

«При этом у нас совсем не Крым. У нас довольно сложный климатический режим, зимой бывает до –40°C. И мы сильно переживали, когда детишки выбегали на улицу без пальто», – отметил Радий Хабиров.

«Я сказал так: не можете построить теплый туалет, тогда сносите школу, будем строить новую. Это важный показатель того, что мы с вами должны научиться сперва решать простые, базовые задачи. И уже потом двигаться дальше», – подчеркнул исполняющий обязанности главы.

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Врио заявил, что к 1 сентября в Башкирии не будет школ без теплых туалетов.Он также отметил, что к началу учебного года все пришкольные территории должны быть чистыми, на дорогах нанесена разметка, установлено освещение. «Я вас серьезно об этом предупреждаю», – закончил Хабиров свое выступление.