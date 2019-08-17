В Башкирии поддержат учителей подготовивших стобальников

Временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров попросил минобразования республики «внести предложения о поощрении учителей, подготовивших стобалльников», сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам руководителя региона, средства на премирование таких педагогов могут быть выделены из бюджета или выдаваться в качестве грантов главы Башкортостана. Об этом г-н Хабиров заявил на традиционном августовском педсовете, состоявшемся на минувшей неделе в Уфе.

- Особое внимание нам нужно уделить одарённым детям, - полагает Радий Фаритович. - Мне дали цифры – количество стобалльников у нас увеличилось почти в два раза. Хороший показатель. Мы очень счастливы, хотя, понятно, хотим, чтобы их было больше. Нам надо подумать, как этого добиться.

- Мы дадим больше, потому что это штучный товар, - пояснил он. - Стобалльник – это как чемпион мира. Поэтому прошу внести соответствующие предложения о поощрении учителей, подготовивших стобалльников, а также победителей российских и международных олимпиад. Такое решение было бы справедливо и мотивировало наших преподавателей.

- Ну и хорошо, пусть уезжают, пусть сами выбирают свой путь. - сказал он. - Это правильно. Есть столичные вузы, которые, очевидно, дают лучшее образование. Вопрос здесь другой – что сделать нам, чтобы наши лучшие выпускники, получившие лучшее российское образование, возвращались сюда. Этот вопрос к управленческой правительственной команде. Это вопрос макроэкономики, развития социальной сферы. Мы этим занимаемся, но это будет не быстро. Сейчас в Москве порядка 1,5-2 тысяч наших ребят: студенты, аспиранты, те, кто отучился. Это цвет нации, реально очень талантливые ребята. Потихоньку они возвращаются, и мы будем работать над этим.

- Нужно быть более агрессивными в борьбе за своих выпускников, за то, чтобы наши вузы стали флагманами высшего образования Российской Федерации, - объяснил он. - Я считаю, что ректорат должен выйти из тени, где он находится то ли из-за излишней скромности, то ли из-за излишней боязни. Сказать, что наши вузы сияют, как яркие звездочки на небосклоне высшего образования, я, извините, не могу.

Глава РБ считает, что сумма премии учителям, вырастившим отличников, должны превышать пять тысяч рублей.При этом г-н Хабиров уверен, что «нужно прекратить это оханье по поводу того, что наши лучшие ребята уезжают поступать в столичные вузы».Тем не менее, Радий Фаритович попросил ректоров башкирских вузов «выйти из тени».

Глава РБ напомнил, что правительство Башкирии «сейчас бьется за национальный образовательный центр».

- Мы находимся в окружении регионов, где есть федеральные, национальные исследовательские, опорные университеты, - говорит он. - А наша республика, так уж сложилось, находится вот в таком положении. Будем переламывать эту ситуацию.

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