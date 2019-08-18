Радий Хабиров серьезно предупредил о проверках в школах накануне 1 сентября

На традиционном августовском совещании по образованию врио Главы Башкортостана Радий Хабиров дал важное поручение, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Уважаемые педагоги, директора, главы администраций! Мы договаривались, что к 1 сентября все, что вокруг школ, — будет чисто, вымыто, а также будут решены вопросы с разметками, — поручил Радий Хабиров. — Я вас серьезно об этом предупреждаю. Контрольное управление уже составило график выездов. Каждую школу контрольное управление Главы республики будет проверять. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, это важнейший вопрос.

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Как отметил врио Главы республики, в следующем году планируется уделить большое внимание территориям школ и детских садов — чтобы школьники могли учиться с комфортом, должны быть решены простые базовые задачи.