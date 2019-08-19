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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

Эксперты сайта по продаже поддержанных вещей через интернет сообщили, сколько стоит в Уфе собрать ребенка в школу. Для этого была проанализирована стоимость пенала, рюкзака и школьной формы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сообщается, что в среднем набор подорожал на 2%, в 2019 году он будет стоить в среднем 2 238 рублей. Самой востребованной признана школьная форма, а самый дорогой – рюкзак.

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Стоимость поддержанного рюкзака в среднем составляет 1007 рублей, школьной формы – 980 рублей, пенала – 251 рубль.

В среднем по стране, отмечают эксперты, базовый набор школьника будет стоит 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве – 3 326 рублей, в Иркутске – 3 147 рублей и Санкт-Петербурге – 3 041 рубль.

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