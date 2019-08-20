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В школах Башкирии введут несколько предметов воспитательной направленности

Добавлено: 20.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В школах Башкирии введут несколько предметов воспитательной направленности

В минувшую пятницу, 16 августа, в башкирской столице было проведено августовское совещание по образованию. В нём принимали участие временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров, исполняющий обязанности главы Минобразования РБ Айбулат Хажин, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, работники образования и другие гости, сообщает сайт Newsbash.ru.

Айбулата Хажин сообщил, что уже в нынешнем году в ряде образовательных учреждений региона введут несколько проектов воспитательной направленности: в 719 школах появится «Семьеведение», в 539 школах – «Киноуроки в школы», в 279 школах – «Школа позитивных привычек», 30 школ в пилоте – «Путевка в будущее» и 54 школы в пилоте – «Классный воспитатель».

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Помимо этого, в грядущем учебном году в 71 школе региона начнётся реализация проекта «Взлетай!». Это комплексная программа, которая нацелена развивать функциональные способности учащихся за счет использования ресурсов допобразования. Программа включает модули по шахматам, спорту, башкирскому, английскому языку и прочие. В следующем году проект будет внедрён во всех муниципальных образованиях республики.
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