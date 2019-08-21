Лучший молодой учитель года в Башкирии ведёт уроки при помощи Instagram
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Необычные уроки проводит педагог изобразительного искусства в одном из уфимских лицеев. Молодая преподавательница привлекает внимание детей к своему предмету при помощи социальных сетей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ангелина Тимирова была признана лучшим молодым учителем года в Башкортостане.
Ангелина Тимирова, учитель изобразительного искусства лицея № 160:
«Зачем придумывать что-то и звать их куда-то в другие ресурсы? Сейчас много всяких школ онлайн, где можно тоже брать уроки, и мы зовём их туда регистрироваться. Но они после школы выходят, и они не там, то есть они покидают школу и покидают ресурсы. А здесь, наоборот, они покидают школу и всё равно там находятся, в социальных сетях. И там мы их можем перехватывать и как раз вытеснять негативный контент своим познавательным и позитивным».
Помимо того, что педагог делится со своими учениками полезной информацией, она так же проводит прямые эфиры из выставочных залов и галерей, стараясь передать атмосферу и знания своим ребятам. Советует полезные книги и фильмы, а за успехи в учёбе поощряет билетами в музей.
Арина и Кристина Козловы, ученицы лицея № 160:
«Уроки очень нравятся. Всё проходит интерактивно, современно. В прошлом году я участвовала в марафоне по рисованию. Победителями стали многие люди, нам выдали билеты в музей Нестерова. Нам очень понравилось в музее Нестерова, ждём следующих конкурсов».
Резеда Хамитова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 160:
«Ангелиной Сергеевной была выбрана технология использования Instagram для проведения учебных занятий. Выяснилось, что Instagram позволяет использовать достаточно большое количество различных инструментов, которые всё глубже вовлекают детей в учебный процесс, в изучение изобразительного искусства, и, конечно же, мы этот момент поддержали. Поэтому я считаю, что когда что-то новое включается в образование, то это всегда здорово».
Несмотря на каникулы, ученики общаются с преподавателем, рассказывают об успехах. Говорят, очень ждут начала учебного года, чтобы вновь оказаться на занятиях. А учителя надеются распространить такой метод занятий и найти новые способы, как заинтересовать ребят.
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