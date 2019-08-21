Лучший молодой учитель года в Башкирии ведёт уроки при помощи Instagram

Необычные уроки проводит педагог изобразительного искусства в одном из уфимских лицеев. Молодая преподавательница привлекает внимание детей к своему предмету при помощи социальных сетей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ангелина Тимирова была признана лучшим молодым учителем года в Башкортостане.

«Зачем придумывать что-то и звать их куда-то в другие ресурсы? Сейчас много всяких школ онлайн, где можно тоже брать уроки, и мы зовём их туда регистрироваться. Но они после школы выходят, и они не там, то есть они покидают школу и покидают ресурсы. А здесь, наоборот, они покидают школу и всё равно там находятся, в социальных сетях. И там мы их можем перехватывать и как раз вытеснять негативный контент своим познавательным и позитивным».





«Уроки очень нравятся. Всё проходит интерактивно, современно. В прошлом году я участвовала в марафоне по рисованию. Победителями стали многие люди, нам выдали билеты в музей Нестерова. Нам очень понравилось в музее Нестерова, ждём следующих конкурсов».

«Ангелиной Сергеевной была выбрана технология использования Instagram для проведения учебных занятий. Выяснилось, что Instagram позволяет использовать достаточно большое количество различных инструментов, которые всё глубже вовлекают детей в учебный процесс, в изучение изобразительного искусства, и, конечно же, мы этот момент поддержали. Поэтому я считаю, что когда что-то новое включается в образование, то это всегда здорово».

Арт-словарь, советы по рисованию, история изобразительного искусства и необычные конкурсы. Именно этим заполнена страничка в Instagram Ангелины Тимировой. Методику обучения с применением социальной сети педагог начала использовать примерно год назад.Помимо того, что педагог делится со своими учениками полезной информацией, она так же проводит прямые эфиры из выставочных залов и галерей, стараясь передать атмосферу и знания своим ребятам. Советует полезные книги и фильмы, а за успехи в учёбе поощряет билетами в музей.С методикой Instagram-обучения Ангелина Тимирова в этом году приняла участие в конкурсе на звание лучшего молодого учителя в Башкортостане, заняв первое место, а также вместе с коллегами выступила на чемпионате региональных учительских команд в Ульяновске.

Несмотря на каникулы, ученики общаются с преподавателем, рассказывают об успехах. Говорят, очень ждут начала учебного года, чтобы вновь оказаться на занятиях. А учителя надеются распространить такой метод занятий и найти новые способы, как заинтересовать ребят.

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