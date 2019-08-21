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ЕГЭ-2020 по физике и китайскому языку начнут сдавать по новым правилам

Добавлено: 21.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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ЕГЭ-2020 по физике и китайскому языку начнут сдавать по новым правилам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который является составителем ЕГЭ и ОГЭ, опубликовал демо-версии и кодификаторы экзаменов, которые состоятся в 2020 году. Основные изменения произошли в ЕГЭ по физике и китайскому языку, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, в экзамен по физике добавлен еще один, шестой вопрос, который требует развернутого ответа. Задание №24, касающееся астрофизики, теперь может содержать 2-3 правильных ответа (ранее – 2 верных ответа).

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ЕГЭ по китайскому языку изменился значительнее: переделаны форматы заданий в разделе «Аудирование», количество вопросов в «Чтении» сократилось до 5, «Письмо» дополнилось созданием личного письма.

Помимо прочего, в ЕГЭ по обществознанию уточнили формулировки заданий №28 и №29. Также изменены критерии оценивания некоторых заданий в экзаменах по русскому языку, истории и географии. Остальные дисциплины оставлены в прежнем состоянии.
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