В Башкирии волонтеры «серебряного» возраста примут участие в новом проекте «Классная дама»

В связи с дефицитом учителей и большой нагрузкой на педагогических работников в Башкирии планируют опробовать новый проект «Классная дама», сообщает сайт Newsbash.ru.





Программа предполагает, что волонтеры «серебряного» возраста, большинство из которых – педагоги-пенсионеры, будут приглашены в школы для помощи. Планируется, что они будут следить за порядком во время перемен, провожать детей домой, а также помогать им с уроками.

В региональном Министерстве образования рассказали, что пилотный проект будет запущен в 54 образовательных организациях, и, если он окажется успешным, то этот опыт будет распространен и на другие школы Башкирии.Отмечается, что на сегодняшний день в республике не хватает более полутора тысяч педагогов. При этом наибольшую потребность в учителях испытывают сельские школы.Так, классные дамы, по сути, представляют собой вторых классных руководителей. Предполагается, что они смогут взять на себя проведение нестандартных занятий, которые появятся во многих башкирских школах в этом году.