В Башкирии волонтеры «серебряного» возраста примут участие в новом проекте «Классная дама»
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В связи с дефицитом учителей и большой нагрузкой на педагогических работников в Башкирии планируют опробовать новый проект «Классная дама», сообщает сайт Newsbash.ru.
Программа предполагает, что волонтеры «серебряного» возраста, большинство из которых – педагоги-пенсионеры, будут приглашены в школы для помощи. Планируется, что они будут следить за порядком во время перемен, провожать детей домой, а также помогать им с уроками.
Отмечается, что на сегодняшний день в республике не хватает более полутора тысяч педагогов. При этом наибольшую потребность в учителях испытывают сельские школы.
Так, классные дамы, по сути, представляют собой вторых классных руководителей. Предполагается, что они смогут взять на себя проведение нестандартных занятий, которые появятся во многих башкирских школах в этом году.
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