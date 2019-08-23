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В Башкирии учителей хотят освободить от лишней бумажной работы

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии учителей хотят освободить от лишней бумажной работы

Преподаватели не должны превратиться в менеджеров. Сегодня в Госсобрании Башкортостана обсудили антибюрократическую учительскую инициативу. Составление отчётов, заполнение документов, разработка классного руководства – о том, что педагогов нужно избавить от лишней бумажной работы, заявил на Республиканском августовском совещании руководитель региона Радий Хабиров. Предложения по решению проблемы будут собираться до 28 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

Заполнение всевозможных отчётов – ежедневная дополнительная нагрузка, которая к тому же и не оплачивается. Документы для заполнения Фарзана Сулейманова обычно брала домой, а после уроков прямые обязанности – проверка тетрадей.

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Как правило, отчётов становится больше в конце четверти и каждого полугодия. Как раз когда нужно помочь детям подтянуть оценки или подготовить ребёнка к ЕГЭ или ОГЭ. В алкинской школе провели эксперимент. В течение одной четверти учителя вели дневники рабочего времени. 28 пунктов дополнительных обязанностей.

Как освободить учителей от работы, которую и выполнять-то они не должны? Сегодня этот вопрос обсудили в Государственном Собрании. О необходимости решения проблемы на Республиканском августовском совещании заявил руководитель республики Радий Хабиров.

Пока вопрос на этапе обсуждения, до 28 августа собираются предложения. 4 сентября пройдёт заседание на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека». Эксперты должны решить, как спасти преподавателей из бюрократической ямы. Учитель не должен превратиться в менеджера, у которого скоро может не остаться времени на учеников.

Автор: Лилия КурбановаВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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