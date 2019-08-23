Экс-глава Минэкономразвития Сергей Новиков стал исполняющим обязанности ректора УГАТУ

Это следует из приказа Минобрнауки РФ, который был подписан 21 августа. Бывший министр приступит к своим обязанностям 6 сентября и проработает до избрания нового ректора, сообщает сайт Newsbash.ru.



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родился 8 декабря 1977 года в Уфе, в 1999 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) по специальности «Экономист». С 1999 по 2019 год работал на различных должностях в правительстве и администрации президента. С 2015 по 2019 годы занимал пост министра экономического развития республики. В 2019 году был приглашен на работу в ГМЦ Росстата.