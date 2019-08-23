Экс-глава Минэкономразвития Сергей Новиков стал исполняющим обязанности ректора УГАТУ
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Это следует из приказа Минобрнауки РФ, который был подписан 21 августа. Бывший министр приступит к своим обязанностям 6 сентября и проработает до избрания нового ректора, сообщает сайт Newsbash.ru.
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