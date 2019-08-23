В Башкирии начал действовать "Онкопатруль"
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии началась всероссийская акция «Онкопатруль». Масштабная программа направлена на ранее выявление онкозаболеваний. Обследования проводят ведущие специалисты. Акция стартовала в Стерлитамаке, потом она пройдет в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.
С 20 по 26 августа врачи осмотрят жительниц Стерлитамака, с 27 по 28 – работников «Башкирской содовой компании» (Стерлитамак, Техническая, 32 начало в 9:00). 29-30 августа акция пройдет в Салавате, на предприятии «Салаватстекло» (Индустриальная, 18, начало в 9:00).
Читайте также:В селе Кандрыкуль Туймазинского района открылся новый ФАП
Читайте также
Общество
29 июня в Уфе пройдет акция «10 000 шагов к жизни»
Общество
В Уфе организуют "Сказку на дом"
Образование
Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в Башкирии
Общество
В Башкирии дан старт акции «Память народа»
Общество
В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры
Общество / Культура
В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018»
Общество
В преддверии Дня России в Башкортостане пройдет акция «Открытый диалог»
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»