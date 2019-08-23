В Башкирии начал действовать "Онкопатруль"

В Башкирии началась всероссийская акция «Онкопатруль». Масштабная программа направлена на ранее выявление онкозаболеваний. Обследования проводят ведущие специалисты. Акция стартовала в Стерлитамаке, потом она пройдет в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.





С 20 по 26 августа врачи осмотрят жительниц Стерлитамака, с 27 по 28 – работников «Башкирской содовой компании» (Стерлитамак, Техническая, 32 начало в 9:00). 29-30 августа акция пройдет в Салавате, на предприятии «Салаватстекло» (Индустриальная, 18, начало в 9:00).

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По итогам диагностики пациентов с подозрением на злокачественные новообразования направят на дополнительные обследования и лечение. 30 августа в 12:00 в Салавате (Бульвар Космонавтов, 41А) состоится итоговая торжественная встреча участников акции и представителей Минздрава РФ и РБ.