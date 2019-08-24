Ильмир Саитбаталов из Сибая защищает честь страны на мировом чемпионате WorldSkills
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Студент из Сибая Ильмир Саитбаталов продолжает борьбу на международном уровне. Молодой человек защищает честь страны на проходящем в Казани 45-м чемпионате по профмастерству по стандартам WorldSkills, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ильмир участвует в соревнованиях по компетенции «Архитектурная обработка камня»
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Гуллярия Ялчикаева, заместитель министра образования Республики Башкортостан:
«Мы очень надеемся и верим, что он победит. Потому что он один из самых сильнейших наших конкурсантов. Всё, что происходит сейчас на полях мирового чемпионата, даст какой-то еще один большой старт на пересмотр профессионального образования».В состязаниях участие принимает более 1300 конкурсантов из 63 стран. В течение четырёх дней им предстоит выявить сильнейших в 56 компетенциях. Церемония закрытия соревнований состоится 27 августа. Тогда же будет известно, внесет ли единственный представитель Башкортостана в копилку сборной России медаль.
Автор: Руслан Батыргареев
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