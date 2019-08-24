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Ильмир Саитбаталов из Сибая защищает честь страны на мировом чемпионате WorldSkills

Добавлено: 24.08.19
Просмотров: 32
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Сибай
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Ильмир Саитбаталов из Сибая защищает честь страны на мировом чемпионате WorldSkills

Студент из Сибая Ильмир Саитбаталов продолжает борьбу на международном уровне. Молодой человек защищает честь страны на проходящем в Казани 45-м чемпионате по профмастерству по стандартам WorldSkills, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ильмир участвует в соревнованиях по компетенции «Архитектурная обработка камня»

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Пообщаться с Ильмиром, к сожалению, не удалось. До окончания состязаний участники не могут давать интервью. Это условие организаторов.

Гуллярия Ялчикаева, заместитель министра образования Республики Башкортостан: 
«Мы очень надеемся и верим, что он победит. Потому что он один из самых сильнейших наших конкурсантов. Всё, что происходит сейчас на полях мирового чемпионата, даст какой-то еще один большой старт на пересмотр профессионального образования». 
В состязаниях участие принимает более 1300 конкурсантов из 63 стран. В течение четырёх дней им предстоит выявить сильнейших в 56 компетенциях. Церемония закрытия соревнований состоится 27 августа. Тогда же будет известно, внесет ли единственный представитель Башкортостана в копилку сборной России медаль.
Автор: Руслан БатыргареевВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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