Ильмир Саитбаталов из Сибая защищает честь страны на мировом чемпионате WorldSkills

Студент из Сибая Ильмир Саитбаталов продолжает борьбу на международном уровне. Молодой человек защищает честь страны на проходящем в Казани 45-м чемпионате по профмастерству по стандартам WorldSkills, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ильмир участвует в соревнованиях по компетенции «Архитектурная обработка камня»

«Мы очень надеемся и верим, что он победит. Потому что он один из самых сильнейших наших конкурсантов. Всё, что происходит сейчас на полях мирового чемпионата, даст какой-то еще один большой старт на пересмотр профессионального образования».

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Пообщаться с Ильмиром, к сожалению, не удалось. До окончания состязаний участники не могут давать интервью. Это условие организаторов.В состязаниях участие принимает более 1300 конкурсантов из 63 стран. В течение четырёх дней им предстоит выявить сильнейших в 56 компетенциях. Церемония закрытия соревнований состоится 27 августа. Тогда же будет известно, внесет ли единственный представитель Башкортостана в копилку сборной России медаль.Автор: Руслан Батыргареев