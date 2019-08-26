В Башкирии объявили безалкогольный День знаний

В Башкортостане впервые празднование Дня знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкогольной продукции на всей территории республики, напомнили в республиканском парламенте, сообщает сайт Newsbash.ru.





В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября.

﻿«По всей республике в этот день будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, – сказал председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Опыт первых безалкогольных сабантуев и Дня молодежи показал, что население с пониманием относится к введению ограничений. Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде».

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Как сообщало ранее агентство, 30 мая 2019 года депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя. Установлен запрет на продажу алкоголя в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если дата приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни проведения сабантуев в городах и селах. Также сокращено время ежедневной продажи алкогольной продукции: с 10.00 до 22.00 вместе прежнего режима с 8.00 до 23.00.