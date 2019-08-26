В российских школах может увеличиться продолжительность уроков
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Длительность урока в российских школах может увеличиться до 50 минут, соответствующие изменения рассматривает Минобразования РФ. Предполагается, что новую продолжительность занятий введут уже с понедельника, 2 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Если при этом количество уроков в день не изменится, продолжительность школьного дня увеличится на полчаса минимум.
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