В российских школах может увеличиться продолжительность уроков

Длительность урока в российских школах может увеличиться до 50 минут, соответствующие изменения рассматривает Минобразования РФ. Предполагается, что новую продолжительность занятий введут уже с понедельника, 2 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В настоящее время уроки в школе длятся по 40-45 минут. Эксперты утверждают, что данные поправки рассматривались уже давно и оценка влияния нововведений на учебный процесс и состояние детей была проведена.Если при этом количество уроков в день не изменится, продолжительность школьного дня увеличится на полчаса минимум.