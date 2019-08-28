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В России сельские учителя до 55 лет могут рассчитывать на федеральные выплаты

Добавлено: 28.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В России сельские учителя до 55 лет могут рассчитывать на федеральные выплаты

На федеральные выплаты для сельских учителей в рамках программы «Земский учитель» могут рассчитывать педагоги до 55 лет. Подробнее об условиях программы говорится в официальном письме-разъяснении Министерства просвещения РФ, оказавшемся в распоряжении ТАСС, сообщает сайт Newsbash.ru.


«По вопросу о максимальном возрасте участников программы Минпросвещения России информирует, что на федеральном уровне возрастной ценз учителей, претендующих на единовременные компенсационные выплаты, составляет 55 лет», — указано в документе.
В ведомстве также пояснили, что программа «Земский учитель» не будет распространяться на воспитателей детских садов, а также на других педагогических работников, кроме непосредственно учителей.
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«Учитель» является самостоятельной должностью педагогических работников. Таким образом, распространение действия программы на другие должности педагогических работников не представляется возможным», — говорится в письме.
При этом уточняется, что в список должностей педагогических работников, помимо учителя, входят: воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, концертмейстер, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Программа должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы.

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