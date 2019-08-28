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В Башкирии 100 молодых учителей получат гранты по 600 тысяч рублей

Добавлено: 28.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии 100 молодых учителей получат гранты по 600 тысяч рублей

Соответствующий Указ подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

В конкурсе на получение гранта могут принять участие учителя в возрасте до 35 лет, работающие в сельских школах не менее двух лет. 

Кроме того, программа поддержки местных инициатив в регионе в соответствии с указом увеличится на 100 миллионов рублей.
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Общая сумма субсидий в проект составит полмиллиарда рублей. Данное увеличение позволит реализовать дополнительно 141 предложенный жителями республики проект. А это – ремонт школ и детских садов, спортивные и детские площадки, сельские дороги, скверы и парки. Общий объем финансирования ППМИ проектов 19 года достигнет 750 миллионов рублей.

Ещё одно изменение касается лекарственного обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями. Указом предусмотрено увеличение этой статьи расходов на 140 млн. рублей. В целом общий объем средств бюджета республики, направляемых на лекарственные препараты, превысит в 2019 году 2,3 млрд. рублей.
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