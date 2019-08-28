В Башкирии 100 молодых учителей получат гранты по 600 тысяч рублей
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Соответствующий Указ подписал руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
В конкурсе на получение гранта могут принять участие учителя в возрасте до 35 лет, работающие в сельских школах не менее двух лет.Кроме того, программа поддержки местных инициатив в регионе в соответствии с указом увеличится на 100 миллионов рублей.
Ещё одно изменение касается лекарственного обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями. Указом предусмотрено увеличение этой статьи расходов на 140 млн. рублей. В целом общий объем средств бюджета республики, направляемых на лекарственные препараты, превысит в 2019 году 2,3 млрд. рублей.
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