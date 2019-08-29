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В Башкирии объявили о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования республики

Добавлено: 29.08.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии объявили о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования республики

Минобор Башкирии объявил о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В него могут войти дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно или временно проживающие на территории Республики Башкортостан, не имеющие не снятой или не погашенной в установленном законодательством порядке судимости, обучающиеся или работающие в образовательных организациях Республики Башкортостан и организациях, находящихся на территории Республики Башкортостан, уставами которых предусматривается осуществление образовательной деятельности, а также члены молодежных общественных организаций или объединений.

Конкурсные документы принимаются до 11 сентября. Подробности — на официальном сайте Минобра.

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