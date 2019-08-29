В Башкирии объявили о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования республики
Комментарии (0)
Загрузка...
Минобор Башкирии объявил о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.
Конкурсные документы принимаются до 11 сентября. Подробности — на официальном сайте Минобра.
Читайте также
Образование
В Башкирии молодые учителя из сельской местности могут подать заявку на получение гранта
Культура
В Уфе прошел республиканский молодежный бал
Образование
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
Образование
Радий Хабиров заявил, что Башкортостан является проблемным регионом в части безопасности образовательных учреждений
Образование
В Башкирии создана Ассоциация учителей башкирского и родных языков
Общество
В Башкирии на развитие госязыков и языков народов Башкирии выделят 683 млн рублей
Общество
Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание
Образование
Как стать общественным наблюдателем на ЕГЭ