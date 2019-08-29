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В Уфе родители уже недовольны грядущей пятидневкой из-за нового школьного расписания детей

Добавлено: 29.08.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе родители уже недовольны грядущей пятидневкой из-за нового школьного расписания детей

В Уфе родители школьников продолжают жаловаться на вторую смену у младшеклассников. Сообщалось об учениках второго класса школы №130, которые в новом учебном году будут учиться после обеда, после этого родители других школ сообщили, что такая ситуация наблюдается повсеместно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вторые классы школы №4 тоже перевели на обучение во вторую смену. Пятый урок у детей будет заканчиваться около 18:00. Родители утверждают, что это произошло из-за внедрения пятидневной системы обучения.

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«Переход на пятидневку – это хорошо, но от этого страдают наши дети. Вторая смена недопустима. Ни секций, ни кружков», – передает слова отца второклассника.
Основная претензия заключается в том, что детей некому отводить на уроки и забирать домой. Зимой темнеет рано, поэтому отпускать второклашек одних мамы и папы опасаются. К тому же, у учеников не остается времени на кружки и спортивные секции. Добавим, что по нормам СанПиН вторые классы могут учиться во вторую смену. Школы обязаны обеспечить первую смену только для 1, 5, 9 и 11 классов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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