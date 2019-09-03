В Уфе начали появляться жалобы в социальных сетях на «пятидневку» в школе
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Общественность разошлась во мнениях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уфимка Резеда Баянова пожаловалась в социальных сетях на «пятидневку» в школе. По ее словам, раньше ребенок женщины был дома в 17.30, а теперь только занятия заканчиваются в 19.20. Также необходимо время для того, чтобы добраться до дома. Больше всего Резеда переживает, что у школьников не останется времени на занятия в различных секциях и кружках. Однако нельзя сказать, что общественность поддержала женщину. Мнения относительно пятидневной учебной недели разделились.
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— А что секции и кружки только в вечернее время? Училась в музыкальной школе. Если общеобразовательная школа в первую смену, то «музыкалка» во вторую и наоборот. Племянник ходит на брейк-данс, также два расписания, — поделилась Мария Милушкина.
— Ладно бы субботу оставили свободной в таком случае. Но нет. Внеклассные занятия в субботу! Смысл «пятидневки» в чем тогда? — задается вопросом Наталия Полякова.
— Это от школы зависит еще. У нас в том году была «пятидневка». Дочь в 5 классе училась с 8.00 до 13.30 (6 уроков), и два дня было по 7 уроков, один день 5 уроков. В выходные не было никаких занятий. Все классы отдыхали, — заметила Юлия Кретова.
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