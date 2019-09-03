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Выпускники Балтачевского района пересдали экзамены в Уфе после скандала с ЕГЭ

Добавлено: 03.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Балтачевский район
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Выпускники Балтачевского района пересдали экзамены в Уфе после скандала с ЕГЭ

Второй шанс для выпускников. Сегодня в Башкортостане стартовал дополнительный этап ЕГЭ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Первым стал обязательный экзамен по русскому языку. Среди тех, кто пришел на пересдачу, были учащиеся Балтачевского района. В июле из-за массовой фальсификации сразу 16 выпускников лишились аттестатов и возможности поступить в этом году в вузы.

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Сегодня в 94-м уфимском лицее обучение проводится дистанционно, поскольку в самой школе сегодня сдают ЕГЭ. Это дополнительный этап, то есть, пересдача единого госэкзамена.
- Все 9 месяцев, что до этого готовился, на это рассчитываю и все. Настроения вообще не было готовиться летом все равно. 
Давид Стахэвич в Уфу приехал из Балтачевского района. Он единственный, кто не отказался общаться с журналистами. А вот его одноклассники пожелали остаться незамеченными. Из-за скандала на пункте сдачи ЕГЭ, где летом была зафиксирована попытка фальсификации результатов экзамена, эти ребята остались без аттестатов об окончании школы. С таким итогом сегодня не согласны ни дети, ни их родители.
Давид Стахэвич: 
- Нет, ничего не было. Просто из-за подозрения лишают, это как подозреваемого в тюрьму посадить и все.
Аннулировать результаты ЕГЭ решила государственная экзаменационная комиссия. Изучив видеозаписи, они выявили нарушения порядка проведения госэкзамена. Проще говоря, обвинили школьников в том, что они списали. Это решение коснулось 16 выпускников. У 11 из них, в итоге, аннулировали результаты по обязательным предметам. После громкого скандала в районе были уволены директор школы и ряд чиновников. Тогда было обещано, что детей в этой ситуации не бросят, предоставят им психологов. Но, по словам родителей, ничего этого сделано не было. Они уверены, что их дети оказались заложниками ситуации. 

Сегодня попытка №2. Это, по словам организаторов — полноценный экзамен с соблюдением всех мер безопасности. Участников проверяют на незаконно пронесенный телефон или микронаушники. Не должно быть и никаких шпаргалок. В противном случае, экзаменуемых удалят. За всем, что происходит в кабинете следят при помощи видеокамер.

На экзамен по русскому языку базового уровня были заявлены 43 человека. Кроме тех, чьи результаты аннулированы, на пересдачу пришли выпускники, которые не справились с ЕГЭ, либо не смогли сдать его по состоянию здоровья. Второй экзамен состоится 6 сентября.


Экзамены по выбору, которые необходимы для поступления в высшие учебные заведения, выпускники прошлого года смогут сдать предстоящей весной. Между тем, согласно предварительной информации, первый дополнительный экзамен сегодня прошел без технологических сбоев, нарушений не выявлено.
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