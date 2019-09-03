Роспотребнадзор дал родителям школьников рекомендации по правильному питанию
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Роспотребнадзор призвал родителей школьников соблюдать рациональный режим для детей возраста 7-17 лет, помнить о пяти приемах пищи в день и количестве необходимых калорий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл, однако важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка», – говорится в сообщении.
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