Роспотребнадзор дал родителям школьников рекомендации по правильному питанию

Роспотребнадзор призвал родителей школьников соблюдать рациональный режим для детей возраста 7-17 лет, помнить о пяти приемах пищи в день и количестве необходимых калорий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл, однако важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка», – говорится в сообщении.

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Для школьников рекомендуется режим питания, предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник). При этом первый завтрак следует съедать дома в 7-8 часов утра, второй прием оптимален в 10-11 часов утра, обед – с 13-14 часов, полдник до 17:00 и ужин не позднее 20:00.