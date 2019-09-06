В Башкирии детсады могут получить деньги из федерального бюджета на открытие консультационных центров
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Детские сады Башкирии могут принять участие в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета для открытия на своей базе консультационных центров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в региональном Министерстве образования, организации могут получить 1 млн рублей, при условии софинансирования из республиканского бюджета в размере 20 процентов, включая пятипроцентный взнос из местного бюджета.
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