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В Башкирии детсады могут получить деньги из федерального бюджета на открытие консультационных центров

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии детсады могут получить деньги из федерального бюджета на открытие консультационных центров

Детские сады Башкирии могут принять участие в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета для открытия на своей базе консультационных центров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в региональном Министерстве образования, организации могут получить 1 млн рублей, при условии софинансирования из республиканского бюджета в размере 20 процентов, включая пятипроцентный взнос из местного бюджета.

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Субсидии выделяются на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Заявки принимаются до 16 сентября. Подробности — на официальном сайте Минобра.
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