Школьники из Федоровского района принимают участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья – 2019»

Сегодня на плацу Оренбургского президентского кадетского училища состоялась торжественная церемония открытия VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья – 2019», сообщает сайт Newsbash.ru.





Для участия в финальных состязаниях, которые пройдут с 10 по 14 сентября на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово», прибыло 200 юнармейцев в составе 14 команд Приволжского федерального округа – победителей региональных этапов игры. Среди них и 14 школьников из Федоровского района Республики Башкортостан – победители регионального этапа игры.

«VII окружной финал проходит в преддверии Года Памяти и Славы, объявленного Указом Президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы видим в парадном строю лучшие команды регионов Приволжья, правнуков поколения победителей, в чьих сердцах жив дух патриотизма, преемственности поколений, любви к Родине, гордости за её историю. Вам предстоит в течение недели состязаться в военно-спортивных играх, творческих конкурсах, показать не только физическую подготовку, но и свой интеллект, творческие способности. Насыщенная программа позволит каждой команде сполна реализовать свой потенциал и лидерские качества, найти новых друзей», – сказал Ринат Гильмутдинов.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей мероприятия приветствовал главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов. Он подчеркнул, что «Зарница Поволжья» является одним из самых масштабных патриотических проектов Приволжского федерального округа, который в настоящее время объединяет сотни тысяч молодых людей.После церемонии открытия участники «Зарницы Поволжья» отправились в историко-мемориальный комплекс «Салют, Победа!», где для них была организована содержательная экскурсия.Затем на базе войсковой части №33860 был дан старт соревновательной программе игры. Ребята померялись силами в метании учебной гранаты, силовой гимнастике и беге на 60 метров. В последующие дни командам юнармейцев предстоят состязания по преодолению полосы препятствий и туристической полосы, в разборке – сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки и тактической игре на местности.

Ребята также продемонстрируют навыки строевой подготовки, знания основ безопасности жизнедеятельности, эрудицию в военно-исторических викторинах.



Участникам военно-спортивной игры предстоят тематические дни «Страницы истории», «Диалоги с героями», «Наши победы», «Дорогами бессмертного полка». В вечерней программе «зарничников» ожидают встречи с ветеранами боевых действий, интеллектуальная игра «Риск», военно-исторический квест, просмотры художественных и документальных фильмов.

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