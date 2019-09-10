Школьники из Федоровского района принимают участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья – 2019»
Сегодня на плацу Оренбургского президентского кадетского училища состоялась торжественная церемония открытия VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья – 2019», сообщает сайт Newsbash.ru.
Для участия в финальных состязаниях, которые пройдут с 10 по 14 сентября на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово», прибыло 200 юнармейцев в составе 14 команд Приволжского федерального округа – победителей региональных этапов игры. Среди них и 14 школьников из Федоровского района Республики Башкортостан – победители регионального этапа игры.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей мероприятия приветствовал главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов. Он подчеркнул, что «Зарница Поволжья» является одним из самых масштабных патриотических проектов Приволжского федерального округа, который в настоящее время объединяет сотни тысяч молодых людей.
Затем на базе войсковой части №33860 был дан старт соревновательной программе игры. Ребята померялись силами в метании учебной гранаты, силовой гимнастике и беге на 60 метров. В последующие дни командам юнармейцев предстоят состязания по преодолению полосы препятствий и туристической полосы, в разборке – сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки и тактической игре на местности.
Ребята также продемонстрируют навыки строевой подготовки, знания основ безопасности жизнедеятельности, эрудицию в военно-исторических викторинах.
Участникам военно-спортивной игры предстоят тематические дни «Страницы истории», «Диалоги с героями», «Наши победы», «Дорогами бессмертного полка». В вечерней программе «зарничников» ожидают встречи с ветеранами боевых действий, интеллектуальная игра «Риск», военно-исторический квест, просмотры художественных и документальных фильмов.