Сертификаты на дополнительное образование детей начали выдавать в Башкирии

Новая система заработала с начала учебного года. Делается это в рамках нацпроекта Образование. То есть каждому ребенку от 5 до 18 лет из муниципального бюджета будут выделяться 8 тысяч 800 рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Смущаясь камеры, она буквально шепотом рассказывает о больших достижениях в спорте. В свои 6 лет Камалия является обладательницей 3-го юношеского разряда по художественной гимнастике. В ее арсенале — первое место на турнире на призы Олимпийской чемпионки Дарьи Дубовой, второе — на открытом первенстве республики по художественной гимнастике.





Победы юной спортсменки – это еще и большой труд ее родителей, ведь тренируется Камалия каждый день. Месяц стоит порядка 3 тысяч рублей. При этом гимнасток в семье двое – спортом занимается и её младшая сестра. Поэтому субсидирование дополнительного образования могло бы заметно снизить нагрузку на семейный бюджет.Сертификат на дополнительное образование – это электронная запись в так называемом «навигаторе дополнительного образования детей». Этот портал в республике был запущен в прошлом году в качестве пилотного проекта.Здесь же можно записаться на секцию или в кружок. Сначала, поясняют специалисты, родителям необходимо зарегистрироваться на портале и получить сертификат учета. А уже затем, через личный кабинет, мамы и папы смогут запросить именной сертификат на дополнительное образование. Это те деньги муниципального бюджета, которые раньше перечислялись напрямую в учреждения.Программа именных сертификатов в этом году в формате апробации реализуется в 36 городах и районах республики. К 2021-му году новой системой должен быть охвачен весь регион. Средняя сумма финансирования составляет 8 800 рублей. Потратить эти деньги можно только на оплату кружков и секций для детей от 5 лет.

Стать участником проекта могут не только государственные учреждения, но и частные. Главное условие – организация должна иметь лицензию на дополнительное образование. Новым предложением сейчас начинают интересоваться во многих центрах и школах.



Проект именного финансирования реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его главная задача – сделать кружки и секции доступным для каждого.





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