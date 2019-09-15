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В Башкирии питание детей в школах оценят специалисты Роспотребнадзора

Добавлено: 15.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии питание детей в школах оценят специалисты Роспотребнадзора

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» с 15 сентября Роспотребнадзор оценит питание детей в школе и дома, сообщает сайт Newsbash.ru.


В качестве «пилотных» территорий для проведения исследований в 2019 году определены Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

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Исследования будут организованы путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений школ, в которых организовано питание детей. Опрос/анкетирование родителей будут проводить специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов», — прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Исследования помогут понять, не только как питаются дети, например, в школе, но и получить ценную информацию о том, что они едят дома, какие пищевые привычки существуют в семье. Полученные данные станут основой новых рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей, и родителей.
«Работу с родительским сообществом, ассоциациями и комитетами мы планируем вести в первую очередь. Это обязательное условие, так как именно это дает четкое понимание, что происходит в семье и как правильно, аргументированно и доходчиво объяснить правила здорового и качественного питания, а также составления рациона для детей, — подчеркнула Анна Попова — Другой аспект нашей работы — исследование и проверка продуктов питания. Наша задача, буквально, изучить молекулярный состав продукта, чтобы понять – перед нами просто элемент насыщения, или в нем есть польза для организма. Следующий шаг, когда мы сформируем весь объем исследованного и изученного материала, наступит пора говорить о выводах и конкретных предложениях».

В Уфе с начала сентября 129 школ и 228 детсадов перешли на новую систему питания. Изменилось многое: меню, способы оплаты, закупка продуктов, стандарты качества, контроль и даже дизайн столовых приборов. Для столичных школ и детсадов было разработано единое меню. Для учреждений образования в районах Башкирии предложены три типовых варианта меню.

﻿Между тем, питание для всех школьников начальных классов может стать бесплатным, независимо от доходов семьи. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке»» депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров.

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