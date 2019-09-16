В Башкирии в 2020 году появится Центр профессиональной подготовки для школьников
В Уфе в 2020 году откроется Центр профессиональной подготовки для школьников и выпускников, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной фестивалю профессий «PROFфест», рассказал исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.
«Центр профессиональной подготовки, где работодатели будут взаимодействовать с потенциальными будущими работниками, планируется открыть в 2020 году. Мы выиграли грант в рамках нацпроекта «Образование» на 50 миллионов рублей. Площадку планируется создать в бизнес-центре на улице Мира, 14», — пояснил Айбулат Хажин.
Айбулат Хажин отметил, что сейчас инвесторы проявляют большой интерес к кадровому потенциалу и возможной дальнейшей реализации своей деятельности, чем уделяют время территориальному вопросу или ресурсам.
Профориентационная работа ведется и в самих школах. В рамках проекта ранней профилизации в этом году в Миловке Уфимского района был открыт агрокласс в сотрудничестве с Аграрным Университетом и средними специальными учебными заведениями. С пятого класса на протяжении всей учебы ученики будут получать азы профессии.
В рамках профессиональной программы также задействован проект «Атлас новых профессий», благодаря которому школьники могут ознакомиться не только с уже существующими профессиями, но и с профессиями будущего. Он сейчас находится на начальном этапе, к концу 2019 года проект будет только разработан. В нем будут отражены 22 отрасли и целый блок предпринимательства.Читать еще...