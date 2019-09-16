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В Башкирии в 2020 году появится Центр профессиональной подготовки для школьников

Добавлено: 16.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Башкирии в 2020 году появится Центр профессиональной подготовки для школьников

В Уфе в 2020 году откроется Центр профессиональной подготовки для школьников и выпускников, сообщает сайт Newsbash.ru.

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной фестивалю профессий «PROFфест», рассказал исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.


«Центр профессиональной подготовки, где работодатели будут взаимодействовать с потенциальными будущими работниками, планируется открыть в 2020 году. Мы выиграли грант в рамках нацпроекта «Образование» на 50 миллионов рублей. Площадку планируется создать в бизнес-центре на улице Мира, 14», — пояснил Айбулат Хажин.

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По словам министра образования и министра труда Юрия Мельникова, профориентационный центр будет действовать в ежедневом формате работы для школьников с шестого по одиннадцатый класс, где они в интересной игровой форме смогут определить, какие навыки им нужно развивать, к какому типу профессиональной среды они относятся, как взаимодействовать с работодателем.

Айбулат Хажин отметил, что сейчас инвесторы проявляют большой интерес к кадровому потенциалу и возможной дальнейшей реализации своей деятельности, чем уделяют время территориальному вопросу или ресурсам.

Профориентационная работа ведется и в самих школах. В рамках проекта ранней профилизации в этом году в Миловке Уфимского района был открыт агрокласс в сотрудничестве с Аграрным Университетом и средними специальными учебными заведениями. С пятого класса на протяжении всей учебы ученики будут получать азы профессии.

В рамках профессиональной программы также задействован проект «Атлас новых профессий», благодаря которому школьники могут ознакомиться не только с уже существующими профессиями, но и с профессиями будущего. Он сейчас находится на начальном этапе, к концу 2019 года проект будет только разработан. В нем будут отражены 22 отрасли и целый блок предпринимательства.

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