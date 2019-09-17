Жители Стерлитамака пожаловались, что из-за пятидневки почти не видятся со своими детьми
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Жители Стерлитамака рассказали о невыносимом расписании в местной гимназии №1. По словам родителей, из-за перехода на пятидневку они теперь почти не видятся со своими детьми, поскольку школьники учатся до девяти часов вечера, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Дело не в том, что выросло количество уроков, и нет другого выхода. Даже невооруженным глазом видно, что расписание звонков составлено «на широкую ногу», – рассказал один из родителей.
Обеспокоенные мамы и папы волнуются, что в такое позднее время дети не смогут полноценно усваивать материал, что негативно скажется на их учебе и дальнейшей сдаче ЕГЭ. Также такой плотный график плохо влияет на здоровье школьников:
«Ужин поздним вечером точно не приведет ни к чему хорошему», – жалуются родители.Читать еще...
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