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Жители Стерлитамака пожаловались, что из-за пятидневки почти не видятся со своими детьми

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Стерлитамакский район
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Жители Стерлитамака пожаловались, что из-за пятидневки почти не видятся со своими детьми

Жители Стерлитамака рассказали о невыносимом расписании в местной гимназии №1. По словам родителей, из-за перехода на пятидневку они теперь почти не видятся со своими детьми, поскольку школьники учатся до девяти часов вечера, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Дело не в том, что выросло количество уроков, и нет другого выхода. Даже невооруженным глазом видно, что расписание звонков составлено «на широкую ногу», – рассказал один из родителей.

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Горожане возмущены, что в первую смену уроки вместо привычных 40 длятся по 45 минут. Кроме того, руководство школы увеличило длительность перемен: теперь они идут по 15 минут, а самая длинная из них – 20. По мнению родителей, с таким расписанием можно сэкономить целых полтора часа.

Обеспокоенные мамы и папы волнуются, что в такое позднее время дети не смогут полноценно усваивать материал, что негативно скажется на их учебе и дальнейшей сдаче ЕГЭ. Также такой плотный график плохо влияет на здоровье школьников:
«Ужин поздним вечером точно не приведет ни к чему хорошему», – жалуются родители.
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