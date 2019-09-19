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В Уфе утвердили новые цены на школьное питание

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе утвердили новые цены на школьное питание

В Уфе утвердили новые цены на школьное питание. Документ, подписанный главой администрации Ульфатом Мустафиным, опубликован на официальном сайте администрации, сообщает сайт Newsbash.ru.


Согласно постановлению, сбалансированный завтрак для учеников 1-4 классов будет стоить не менее 55 рублей, обед – не менее 65 рублей, полдник – не менее 22 рублей.

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Питание для старшеклассников будет обходиться дороже: завтраки будут стоит минимум 60 рублей, обеды – 70 рублей, полдники – 22 рубля.

В школах-интернатах полноценное четырехразовое горячее питание для одного обучающегося не должно стоить дешевле 240 рублей. Дети в этих учебных заведениях питаются бесплатно за счет городского бюджета.

Стоимость бесплатного двухразового питания детей-инвалидов должна составлять минимум 120 рублей для 1-4 классов и 130 рублей – для 5-11 классов.

Также чиновники установили размеры доплат для льготных категорий.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на доплату от города на двухразовое горячее питание в размере 30 рублей, если ребенок учится в начальной школе, и 40 рублей – если в средних и старших классах.

Доплата на организацию одноразового питания для детей из многодетных малоимущих семей составит 10 рублей для начальной школы и 15 рублей – для среднего и старшего звена.

35 рублей в день будут направлять на доплату организации питания для детей-сирот и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.
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